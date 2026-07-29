UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında avantajlı skorla rövanşa çıkacak Fenerbahçe'de gözler bir üst tura çevrildi. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde karşılaşacağı takım merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi yenerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde 3. eleme turunda mücadele edeceği muhtemel rakipleri merak ediliyor.

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE'Yİ YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, Gornik Zabrze engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Sturm Graz, 2. eleme turunda İskoç ekibi Hearts'ı ilk maçta 4-0, rövanşta ise 2-0 mağlup ederek toplam 6-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA takvimine göre 3. eleme turu karşılaşmaları 4-5 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Rövanş mücadeleleri ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde ilk maçı sahasında, rövanşı ise Avusturya'da oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe Gornik Zabrzeyi yenerse rakibi kim olacak? Fenerbahçenin muhtemel rakipleri

Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze karşısında her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Polonya temsilcisinin tek farklı galibiyeti karşılaşmayı uzatmalara taşırken, Gornik Zabrze'nin iki veya daha farklı galibiyet alması halinde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına ulaşabilmek için Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze eşleşmesinin ardından 3. eleme turunu ve play-off turunu da geçmesi gerekiyor. Sarı-lacivertliler, elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE'Yİ ELERSE HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Sarı-lacivertliler, turu geçmeleri halinde Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşecek. İlk maçın Türkiye'de, rövanşın ise Avusturya'da oynanması bekleniyor.

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