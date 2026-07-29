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Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşini rahatsız eden şahıslardan şikayetçi oldukları için ölüm tehditleri alan 39 yaşındaki inşaat işçisi, evinin önünde 3 kişinin beyzbol sopalı pususuna düştü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan saldırıda 10 gün iş göremez raporu alan ve yetkililerden yardım bekleyen 3 çocuk babası adam, saldırganların dışarıda dolaştığını ve artan tehditler yüzünden can güvenlikleri kalmadığı için ailesiyle birlikte şehri terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

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