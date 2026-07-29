Dünya futbolunun devi Real Madrid'in 2026-2027 sezonuna dair finansal projeksiyonları ve oyuncu maaşları gün yüzüne çıktı. Futbol dünyasının maaş verilerini analiz eden prestijli Capology sitesinin verilerine göre, eflatun-beyazlıların yıllık ve haftalık ödeme tablosu şekillendi. Listede en çok merak edilen isim ise şüphesiz Türk yıldız Arda Güler oldu. İşte Mbappé'den Arda Güler'e, Real Madrid'in dudak uçuklatan maaş listesi:

Kylian Mbappé Kylian Mbappé Listenin zirvesinde Fransız süper yıldız yer alıyor. Kylian Mbappé, 2026-2027 sezonunda haftalık 600.962 € kazanarak kulübün en yüksek ücretli oyuncusu olacak. Yıldız golcünün yıllık brüt sabit maaşı ise bonuslar hariç 31.250.000 € olarak tahmin ediliyor.

Jude Bellingham Jude Bellingham İngiliz orta saha oyuncusu, Mbappé'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Jude Bellingham, haftalık 400.577 € kazanç sağlarken, yıllık toplam brüt sabit maaşı 20.830.000 € seviyesinde.

Federico Valverde - Alexander-Arnold Federico Valverde, Rodrygo, Trent Alexander-Arnold ve Ibrahima Konaté Real Madrid kadrosunun bu dört önemli ismi, yıllık 16.670.000 € brüt sabit maaşla aynı basamağı paylaşıyor. Bu oyuncuların her birinin haftalık kazancı 320.577 € olarak hesaplanmış durumda.

Bernardo Silva Bernardo Silva Yeni dönem planlamasında yer alan Portekizli yıldız Bernardo Silva, haftalık 308.462 € kazanacak. Silva'nın yıllık brüt sabit maaşının 16.040.000 € olması öngörülüyor.

Thibaut Courtois Thibaut Courtois Kaleyi koruyan deneyimli eldiven Thibaut Courtois, yıllık 15.000.000 € brüt sabit maaş alıyor. Belçikalı kalecinin haftalık ücreti ise 288.462 €.

Antonio Rüdiger ve Éder Militão Antonio Rüdiger ve Éder Militão Savunmanın bel kemiği olan Rüdiger ve Militão, yıllık 14.580.000 € sabit maaşla listede üst sıralarda yer alıyorlar. Her iki oyuncunun haftalık geliri 280.385 €.

Aurélien Tchouaméni ve Eduardo Camavinga Aurélien Tchouaméni ve Eduardo Camavinga Fransız orta saha ikilisi, yıllık 12.500.000 € brüt maaş kazanıyor. Haftalık kazançları ise 240.385 € olarak tabloya yansımış durumda.

Ferland Mendy Ferland Mendy Sol bek Ferland Mendy, yıllık 10.420.000 € brüt maaş alırken, haftalık bazda 200.385 € kazanıyor.

Dean Huijsen Dean Huijsen Genç yetenek Dean Huijsen, Real Madrid'den yıllık 9.380.000 € brüt sabit maaş alacak. Haftalık ücreti ise 180.385 €.

Álvaro Carreras Álvaro Carreras Listenin bir diğer ismi Álvaro Carreras, yıllık 8.960.000 € brüt kazanç sağlarken, haftalık 172.308 € alıyor.

Brahim Díaz ve Franco Mastantuono Brahim Díaz ve Franco Mastantuono Her iki oyuncu da yıllık 7.290.000 € brüt sabit maaşla listede yer buluyor. Haftalık kazançları ise 140.192 €.

Raúl Asencio Raúl Asencio Savunma oyuncusu Raúl Asencio, yıllık 6.250.000 € brüt maaş alırken haftalık 120.192 € kazanıyor.

Arda Güler 🟥 Arda Güler Milli yıldızımız Arda Güler, Capology verilerine göre 2026-2027 sezonunda yıllık 5.210.000 € brüt sabit maaş kazanacak. Arda'nın haftalık kazancı ise 100.192 € olarak belirlendi. Bu rakamlara performans ve takım başarılarına göre eklenen bonuslar dahil değil.

Andriy Lunin Andriy Lunin Ukraynalı kaleci, yıllık 4.580.000 € brüt sabit maaş alıyor. Haftalık geliri ise 88.077 €.

Endrick Endrick Brezilyalı genç forvet Endrick, yıllık 2.000.000 € brüt sabit maaşla listede yer alıyor. Haftalık kazancı 38.462 €.

Gonzalo García Gonzalo García Genç oyuncu Gonzalo García, yıllık 1.670.000 € brüt maaş alırken haftalık 32.115 € kazanıyor.

Fran González Fran González Listenin son sırasında yer alan genç kaleci Fran González, yıllık 420.000 € brüt maaş alırken haftalık kazancı 8.077 €.

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