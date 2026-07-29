Quick Sigorta AŞ'nin halka arzına ilişkin takvim ve dağıtım detayları belli oldu. Talep toplama sürecinin başlamasına kısa süre kala yatırımcılar, hisse fiyatı, katılım endeksi uygunluğu ve muhtemel lot dağılımını araştırıyor.

Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Quick Sigorta AŞ'nin halka arz sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti. Sabit fiyatla talep toplanacak halka arzda hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi ve katılım endeksi durumu yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Quick Sigorta'nın halka arzında toplam 48 milyon 312 bin 950 adet pay yatırımcılara sunulacak. Halka arzın tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek ve yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Halka arz fiyatı 76,60 TL, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 3,7 milyar TL olarak açıklandı.

Kişi başına düşecek lot sayısı ise halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişecek. Kesin dağıtım talep toplama sürecinin ardından belli olacak. Muhtemel katılım senaryolarına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

150 bin katılım: Yaklaşık 193 lot

250 bin katılım: Yaklaşık 116 lot

350 bin katılım: Yaklaşık 83 lot

500 bin katılım: Yaklaşık 58 lot

700 bin katılım: Yaklaşık 41 lot

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 26 lot

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 18 lot

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 13 lot

Bu rakamlar tahmini olup, kesin lot miktarı talep toplama işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Quick sigorta halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? QUICK halka arz tarihleri

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Quick Sigorta AŞ için yayımlanan halka arz bilgilerine göre şirket, Katılım Endeksi kriterlerini karşılamıyor. Bu nedenle halka arzın katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.

QUICK SİGORTA HALKA ARZ TARİHLERİ

Quick Sigorta AŞ'nin halka arzında talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım üstlenirken, paylar QUICK işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 60, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yüzde 40 oranında tahsisat ayrıldı.

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