Quick Sigorta'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, hem sigortacılık sektörünün geldiği noktayı hem de Quick Sigorta'nın Borsa İstanbul'a giriş sürecini anlattı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin 31 Mart 2026 verilerine göre aktif büyüklük ve özsermaye bakımından sektörün ilk beş şirketi arasında yer alan Quick Sigorta, yaklaşık 101,5 milyar TL aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar TL özsermayesiyle Türkiye'nin lider hayat dışı sigorta şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.

Quick Sigorta'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arz, ortak satışı içermemesi ve elde edilecek kaynağın tamamının sermaye artırımı yoluyla şirkete aktarılacak olmasıyla benzerlerinden ayrışıyor.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, TGRT Haber ekranında Celal Toprak ile İş Dünyası programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz sigortacılığı değiştirdik. İlk yıllara baktığımız zaman sigorta şirketleri yine hasar tazminatlarını ödüyordu ama biraz zaman alıyordu bu tazminatları ödemek. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren 68 tane sigorta şirketimiz var ve bunların her biri birbirinden değerli bir şekilde çok hızlı hasar dosyalarını tasfiye eden, zararları tazmin eden şirketler. Sigortacılık artık farklılaştı ve biz sigortacılar olarak önce önleyici sigortacılık faaliyetiyle başlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Riskleri tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz, öngördüğümüz risklerin önleyebildiklerini önlüyoruz. Önlenmesi konusunda tedbirler alınmasını öneriyoruz. Ve önleyemediklerimizin de kötü sonuçlarını önlüyoruz. Dolayısıyla hani sigortayı yaptıktan sonra teminat verdiğimiz alanlarda ortaya çıkacak riskleri tazmin etmek bizim en kolay işimiz.

Bugün baktığımız zaman Türk sigorta sektörü hem bireysel emeklilik sistemini dikkate aldığımızda hem de diğer sigorta şirketlerimizin fonlarını dikkate aldığımızda 3,5 trilyon liralık bir fon büyüklüğüne sahip. Bu fon büyüklüğü bugün Türk sigorta sektörünü Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcısı konumuna getiriyor.

Quick Sigortadan 3,7 milyar TLlik dev halka arz! Ahmet Yaşar canlı yayında açıkladı

Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle sigortacılıkta primler enflasyonun gerisinde kalmış durumda. Bir yandan da sigortalı sayısı artıyor ki bu oldukça güzel bir gelişme. İlk defa sigorta yaptıranların sayısı artıyor. Dolayısıyla hem prim büyümesindeki yavaşlamayı hem de sigorta adetlerindeki artışı gördüğümüzde, sigorta fiyatlarının enflasyonun oldukça gerisinde kaldığını net bir şekilde netleştirmiş oluyoruz.

6 AĞUSTOS'TA GONG TÖRENİ OLACAK

Hayat dışı sigorta branşında 19 yıl, hayat-emekliliği de dahil ettiğimizde ise toplam sigortacılık sektöründe 12 yıl sonra ilk defa bir halka arz gerçekleşiyor. Bugün talep toplamamız başladı; yarın ve cuma günü de devam edecek. 6 Ağustos'ta da gong törenimizde inşallah sizleri bekliyoruz. Quick Sigorta halka arz olarak borsada işlem gören 7. sigorta şirketi olacak. Hayat dışı branşlarda 5'inci, hayatı da dahil ettiğimizde 7'nci sigorta şirketi olarak borsadaki yerini alacak.

Ortak satışı olmayan bir halk arzı gerçekleştiriyoruz biz. Bu şu demek halk arzının büyüklüğü 3.7 milyar lira. Bu 3.7 milyar lira kaynak tamamen bizim güçlü olan sermayemizi daha da güçlendirmek için kullanacağımız bir kaynak olacak. Çünkü sigorta şirketleri sermaye şirketleridir biliyorsunuz. Sizin sermayenizin gücüyle orantılıdır sağladığınız kapasite, sunduğunuz teminatlar. Dolayısıyla bu öz sermaye büyüklüğüyle siz bir takım ürünleri ve bunların miktarlarını belirleyebilirsiniz. Çünkü düzenlemeler bu yöndedir. Bugün QX Sigorta, Türk sigorta sektöründe, hayat dışı branşlarda beşinci büyük öz sermaye büyüklüğüne sahip.

Aynı şekilde aktif büyüklüğünde de beşinci sırada. Dolayısıyla zaten güçlü olan bir sermaye yapısı var. Ama halk arz oluyor ve %10 oranında halk arz oluyor. Bunun en önemli sebebi sorunuza gelecek olursam bizim kurumsal kapasitemizi artırmak istememiz. Çünkü sigorta şirketleri az önce de konuştuk. Ülkelerin ekonomik dayanıklılığında çok önemli rolleri olan şirketlerdir. Ekonomi dayanıklılığı. Evet. Ekonominin dayanıklılığı. Dayanıklılığı açısından. Dolayısıyla sürdürülebilirlik sigorta şirketleri için çok önemlidir. Hesap verebilirlik çok önemlidir. Şeffaflık çok önemlidir. Finansal kurumsal disiplin çok önemlidir. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman biz sigorta şirketi halka açık olarak aslında bir takım finansal ilkelere, bir takım kurumsal disiplinlere, yönetişim ilkelerine baştan uymayı kabul ettiğini söylemiştir. Ve bu kurallara da uymak zorundadır. Zaten biliyorsunuz biz sigortacılık emekli düzenleme denetleme kurulunun regulasyonlarına tabiyiz. Ama öbür taraftan SPK 'nın, borsanın, halka açıklığın bize getirdiği disiplinler daha da artacaktır. bizim en büyük halk arzından faydalanacağımız konu sürdürülebilirliği, finansal, kurumsal disiplini, şeffaflığı, hesap verebilirliği artırma konusudur."

Haberle İlgili Daha Fazlası