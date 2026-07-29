İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları, şarkıcı İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, bu kez özel hayatıyla değil iş dünyasına attığı adımla gündeme geldi. Kendi kozmetik markasını kuran Şefkatli, ürünlerine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mutlu evliliklerini sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, 2 yıl önce dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Hem annelik sürecini hem de günlük hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, şimdi ise girişimci kimliğiyle adından söz ettiriyor.

İLK GÜNDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Uzun süredir üzerinde çalıştığı kozmetik markasını hayata geçiren Yasemin Şefkatli parfüm, vücut spreyi, güneş koruyucu ve çeşitli kişisel bakım ürünlerinden oluşan koleksiyonunu satışa sundu. Markanın kısa sürede yoğun ilgi görmesi üzerine büyük mutluluk yaşayan Şefkatli, ilk günden itibaren siparişlerin beklentisinin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

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“AĞLAMAKLIYIM İNANILMAZ GELİYOR”

Yeni projesi için aylar boyunca titizlikle çalıştığını belirten Şefkatli, yaşadığı heyecanı ve duygusallığı, "Çok emek verdim. Ağlamaklıyım, inanılmaz geliyor" sözleriyle dile getirdi.

Emeklerinin karşılığını görmenin kendisini tarifsiz şekilde mutlu ettiğini söyleyen ünlü isim, takipçilerinden aldığı destek nedeniyle büyük gurur yaşadığını ifade etti.

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“3 GÜNDÜR RÜYADAYIM”

Yoğun sipariş trafiği nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın canlarım, ben 3 gündür rüyadayım, biri beni cimciklesin. Ürünlere güvenim sonsuzdu ama sizin bana güveniniz beni ağlattı" ifadelerini kullandı. Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı.

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