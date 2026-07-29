Dubai merkezli dev havayolu şirketi Emirates, uçak bileti ödemelerinde kripto para dönemini başlattı. Crypto.com ile yapılan iş birliği sayesinde yolcular, belirli koşullar altında Bitcoin ve diğer dijital varlıklarla bilet satın alabilecek.

Emirates, kripto para ile ödeme seçeneğini resmen devreye aldı. Havayolu şirketi, Crypto.com ile gerçekleştirdiği entegrasyon kapsamında müşterilerin uçuş rezervasyonlarını Crypto.com Pay sistemi üzerinden Bitcoin ve diğer desteklenen dijital varlıklarla ödeyebileceğini duyurdu.

İŞ BİRLİĞİ İKİ YIL ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Emirates, Crypto.com ile iş birliği planlarını geçen yıl açıklamış, Bitcoin ile ödeme sistemini hayata geçirme hedefini ise ilk kez 2022 yılında duyurmuştu. Yeni uygulamayla birlikte Crypto.com hesabı bulunan yolcular, Emirates mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden rezervasyon yaparken ödeme aşamasında Crypto.com Pay seçeneğini kullanabilecek.

Dubai merkezli havayolu devinden şaşırtan hamle! Uçak biletleri artık kripto para ile satın alınabilecek

Emirates Başkan Yardımcısı ve Ticari İşler Direktörü Adnan Kazim, uygulamanın dijital teknolojilere hakim genç neslin değişen beklentilerine cevap verdiğini belirterek, kullanıcıların finansal işlemlerini ve seyahat planlarını büyük ölçüde mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirdiğini, havayollarından da bu dönüşüme ayak uydurmalarını beklediklerini söyledi.

Şimdilik kripto para ile ödeme seçeneği yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden, rezervasyonlarını BAE Dirhemi üzerinden yapan yolcular için kullanılabiliyor. Entegrasyon ise Crypto.com'un Dubai lisanslı kuruluşu aracılığıyla yürütülüyor.

Emirates'in attığı bu adım, Dubai'nin 2026 yılı sonuna kadar kamu ve özel sektördeki işlemlerin yüzde 90'ını dijital hale getirmeyi hedefleyen 'Nakitsiz Stratejisi' kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Uygulama aynı zamanda hem Emirates'in hem de Crypto.com'un Dubai'de dijital ödeme sistemlerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarının devamı niteliğini taşıyor.

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