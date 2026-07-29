İstanbul Fatih'te, Sarayburnu Sahili'nde Rus turisti ısrarla takip edip rahatsız eden şahsın, sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası düğmeye basıldı. Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği şahsı Esenler'de gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan, İstanbul Fatih'te Rus kadın turistin bir erkek tarafından ısrarla takip edildiği şeklindeki görüntüler üzerine harekete geçti.

Çalışmalarda, Fatih Cankurtaran Mahallesi Sarayburnu Sahili'nde Rus turisti takip eden kişinin 31 yaşındaki E.K. olduğu belirlendi.

ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI

Esenler ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelinin, emniyette ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İstanbul Fatih sahilinde bir erkeğin, Rus kadın turisti ısrarla takip ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu.

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