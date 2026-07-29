Konya’da takla atan ve şarampole devrilen otomobildeki bir çocuk hayatını kaybetti, anne, baba ve bir çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Konya-Ereğli kara yolunda öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Ereğli istikametinden Konya istikametine giden Hanifi K., direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan otomobil şarampole takla attı.

Faciayı yaşayan aile! Bir çocuk öldü, 3 kişi yaralı: Önce takla attı sonra şarampole devrildi

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 8 yaşındaki İsmail Cem Kapşa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Faciayı yaşayan aile! Bir çocuk öldü, 3 kişi yaralı: Önce takla attı sonra şarampole devrildi

ANNE, BABA VE 1 ÇOCUK YARALI

Sürücü Hanifi K., eşi ve diğer çocuğu ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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