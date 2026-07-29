İhlas Haber Ajansı • Sakarya
Can simidi faciasından acı haber! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sakarya’da ailesiyle gittiği tatilde havuzdayken can simidinden kayan, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuktan 42 gün sonra kahreden haber geldi. Miraç Akdeniz hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde ailesiyle birlikte tatil yapan 5 yaşındaki Miraç Akdeniz can simidiyle havuza girmiş, simitten kayarak suya batmıştı.
42 GÜN SONRA ACI HABER
Çocuğun simitten kaydığını gören baba suya atlayarak oğlunu dışarı çıkarmıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İlk kontrolde solunumu durduğu belirlenen çocuğun kalbi, hastanede yeniden çalıştırılmıştı.
42 gün boyunca tedavi altında bulunan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
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