Antalya Manavgat’ta 6 kişinin hayatını kaybettiği, 60 bin hektar alanın zarar gördüğü ve 11’inci günde söndürülen orman yangınının üzerinden 5 yıl geçti. Felakette evlerini, hayvanlarını, bahçelerini kaybeden vatandaşlar, devlet desteği ile yaralarını sardı. Zarar gören yerlere TOKİ tarafından 45 konut ile bin 239 köy ev inşa edildi. Yangında traktörleri ve tarım aletleri zarar gören bölge çiftçilerine de yenileri teslim edildi. Felaketi yaşayanlar, o günü anlattı.

11'İNCİ GÜNDE SÖNDÜRÜLMÜŞTÜ Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerine de yayılan büyük orman yangın 11'inci günde kontrol altına alınmıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen afette 6 kişi hayatını kaybetmiş, 44 mahalleyi etkilenmişti. Manavgat yangının üzerinden 5 yıl geçti.

BİN 284 KONUT VE KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yangının ardından Antalya'ya 45 konut ve bin 239 köy evi olmak üzere toplam bin 284 konut ve köy evi inşa etti.

ÇİFTÇİLERE YENİ ÜRÜN Yangında zarar gören ormanlık alanlarda ve tepelerde ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Tahrip olan sahalar yeniden yeşil örtüsüne kavuştu. Yangında traktörleri ve tarım aletleri zarar gören bölge çiftçilerine de yenileri teslim edilirken, evlerini kaybeden vatandaşlar için inşa edilen konutlar da hak sahiplerine teslim edildi.

Manavgat yangınını yaşayanlar o günü ve sonraki süreci anlattı. İşte felaketi yaşayanların hikayeleri… “ÇOK ACI ÇEKTİK, ÇOK AĞLADIK” Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çatal, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: Köyün yaşlısıyım. O gün dünya bize zindan oldu. Çok acı çektik, çok ağladık, çok sızladık. Çok mağdur olduk. Allah yardım etti kurtulduk. Evimiz yapıldı, Allah devletimizden razı olsun. Her şeyimizi kaybettik. Yanan zeytin ağaçlarımızın yerine bir miktar ödeme yapıldı, onunla araba aldım.

“HAYVANLARIM İÇİN YANGINA GELDİM” Yangında evi, ahırı ve otomobili yanan, bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanları ölen 35 yaşındaki Sercan Bayat: O gün yangının bu kadar büyük olacağını düşünememiştik. Daha önce klasik yangınlarımız çıkardı, 3-4 gün içerisinde söndürülürdü. O gün yaşanan çok farklı bir şeydi. Ben bu canlar için ölürdüm, hâlâ da öyle. Hayvanlarım için yangına geldim, ‘Öleceksem bunlar için öleyim' dedim. Devlet evlerimizi yaptı. Birinci derecedeki ihtiyaçlarımızı devletimiz karşıladı. Evimizi ve ahırımızı devlet yaptı, Allah razı olsun. Ancak tek bir şeyi atlamışız: Ağaçlar. Çocukluğumdan kalan ağaçlardan eser kalmadı. Ne kadar yapabiliyorsak elimizden geleni yapıyoruz ancak doğayı geri getiremiyoruz. En temel ihtiyacımız bu. Şimdi gölge yapması için ağaçların büyümesini bekliyoruz.

“HER ŞEYİMİZİ ALDI GÖTÜRDÜ” Yangında evi yanan Durkadın Akça: Yangın geldi, yaktı yıktı. Evimizi, yerimizi, malımızı, mülkümüzü, her şeyimizi aldı götürdü. Çok zarar gördük. Naylonlarımız, buğdayımız, evimizin önündeki malzemelerimiz ve dokuz baş hayvanımız vardı; hepsini süpürüp götürdü. Herkes elinden geldiğince toparlandı, çok yardım geldi. Bugünlere ulaştık, evimize yeniden yerleştik çok şükür. 15 ay dolmadan evimizde oturmaya başladık.

“1 SAAT İÇERİSİNDE EVLERİMİZ YANDI" Kalemler Mahallesi Muhtarı Tahsin Uysal: Köyümüzün üzerini kaplayan siyah dumanları gördüğümüzde yangın söndürme çalışmalarına başladık. Hayvanlarımızı kurtarmaya ve evlerimizi boşaltmaya çalıştık ancak yaklaşık 45 dakika ile 1 saat içerisinde evlerimiz yandı, hayvanlarımız öldü. Benim de aralarında bulunduğum köydeki birkaç vatandaşımızın vücudunda yanıklar oluştu. Yangında mahallemizde yaşayan iki yabancı uyruklu vatandaşımızı da kaybettik.

“100'E YAKIN EV VE AHIR İNŞA EDİLDİ” Yeniköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu: Dumanların yükseldiğini öğrenince hızla yangının çıktığı bölgeye doğru hareket ettim ancak yangın bizden daha hızlı ilerledi. Tahminime göre yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi 1-1,5 saat içerisinde katletti. Bizim bulunduğumuz bölgede rüzgârın etkisi biraz azaldı. Bu sayede Yeniköy'ü kurtardık ve fazla kaybımız olmadı. Küllerin arasından doğa yeniden yeşerdi. Evler yapıldı. Karşı köyde TOKİ tarafından 100'e yakın ev ve ahır inşa edildi.

“AYAKTA KALAN HİÇBİR EV YOKTU” Manavgat yangınını ilk anından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Arif Kaplan: Olay yerine ulaşan ilk 3-5 kişiden biri de bendim. O gün yangın işçileri, itfaiye ekipleri ve jandarma personelinin alevlerin arasından kaçarak kurtulmaya çalıştığı anları da görüntülemiştik. Buradaki evlerin tamamı yerle bir oldu ve küle döndü. Bölgede ayakta kalan neredeyse hiçbir ev yoktu. İnsanlar yangının ve alevlerin ortasında kaldı. Aradan geçen sürede devlet tarafından yaralar sarıldı, vatandaşlar yeni evlerine kavuştu. Şu anda daha yeni ve daha güzel evlerde hayatlarını sürdürüyorlar.

BAKAN KURUM’DAN PAYLAŞIM Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangını için videolu bir paylaşım yaptı. Kurum “Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası