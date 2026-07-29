Bewen Enerji halka arz takvimi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Bewen Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. Peki, Bewen Enerji halka arz için son gün ne zaman? Bewen Enerji halka arz fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Beween Enerji Anonim Şirketi, halka arz sürecini başlattı. Yatırımcılar, şirket hisseleri için 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talepte bulunabilecek.

HALKA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ

TSKB konsorsiyum liderliğinde ve Yatırım Finansman eş liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde, şirketin 80 milyon adet payı 48,10 lira sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arz büyüklüğü ise 3 milyar 848 milyon TL olacak.

Bewen Enerji halka arz takvimi belli oldu! Bewen Enerji halka arz fiyatı ne kadar?

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 50'si yurt içi bireysel, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ayrılırken, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

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