Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaptaş İpek Yolu, 60 yıllık aranın ardından yeniden ulaşıma kazandırılıyor. Bir hafta içinde başlayacak yenileme çalışmalarıyla hizmete girecek asırlık güzergâh, bölge ulaşımını ve fındık bahçelerine erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra olası orman yangınlarına müdahaleyi de ciddi ölçüde hızlandıracak.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli'nden tarihi Kaptaş Canlı Hayvan Pazarı'na ulaşımı sağlayan, Ketenciler Köyü Kahyalar Mahallesi ile Abdi Köyü Kargalar Mahallesi arasında bulunan ve halk arasında "At Köprüsü" olarak bilinen asırlık Kaptaş İpek Yolu, yaklaşık 60 yıl aradan sonra yeniden vatandaşların hizmetine açılıyor.

Bölge halkının anlatımlarına göre geçmişi yaklaşık 500 yıl öncesine uzanan tarihi güzergâh, yüzyıllar boyunca ulaşım, ticaret ve hayvan sevkiyatında kullanıldı. Yıllardır kullanılmayan tarihi yol, Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek ulaşıma kazandırılacak.

Zonguldak'ta 500 yıllık yol yeniden ulaşıma açılıyor! Çalışmalar 1 hafta içinde başlayacak

Çalışmalar; AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un destekleri, Karadeniz Ereğli İl Genel Meclis Üyesi Ali Kemal Karaca'nın girişimleri, Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürü Ayhan Yalçın'ın makine ve ekipman desteği ile Abdi Köyü Muhtarı Tarık Gül'ün yakın takibi sayesinde hayata geçirilecek.

Zonguldak'ta 500 yıllık yol yeniden ulaşıma açılıyor! Çalışmalar 1 hafta içinde başlayacak

1 HAFTA İÇİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Çalışmalar öncesinde Orman İşletme Müdürü Ayhan Yalçın ile Muhtar Tarık Gül, tarihi Kaptaş İpek Yolu güzergâhında incelemelerde bulundu. Yaklaşık bir hafta içinde başlaması planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkı yıllardır özlem duyduğu yolu yeniden kullanabilecek.

Zonguldak'ta 500 yıllık yol yeniden ulaşıma açılıyor! Çalışmalar 1 hafta içinde başlayacak

Yolun yeniden hizmete açılmasıyla özellikle yaz aylarında meydana gelebilecek orman yangınlarına araç, ekipman ve personelin daha hızlı ulaşması sağlanacak. Ayrıca köylülerin fındık bahçelerine ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ulaşım önemli ölçüde rahatlayacak.

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