Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren oyuncu Necati Şaşmaz, katıldığı bir etkinlikte ortaya çıktı. "Kurtlar Vadisi" dizisinde üstlendiği Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Şaşmaz'ın son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, değişimi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Ünlü oyuncu, zaman zaman katıldığı özel organizasyonlar dışında pek görünmezken, bu kez katıldığı bir açık hava etkinliğinde çekilen görüntülerle yeniden gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, Şaşmaz'ın son hali en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Uzun süre sonra kameralara yakalandı! Necati Şaşmaz'ın son hali dikkat çekti

EN ÇOK İLGİ GÖREN İSİM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Necati Şaşmaz'ın akşam saatlerinde düzenlenen açık hava organizasyonuna beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabı kombiniyle katıldığı görüldü. Etkinlik alanına giriş yaptığı andan itibaren çevresindekilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Şaşmaz'ın vatandaşların sevgi gösterilerine gülümseyerek karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı.

Uzun süre sonra kameralara yakalandı! Necati Şaşmaz'ın son hali dikkat çekti

HAYRANLARIYLA TEK TEK İLGİLENDİ

Kalabalığın arasında yürüyen oyuncunun etkinliğe katılan davetlilerle sohbet ettiği, kendisini görmek isteyen hayranlarıyla tek tek ilgilendiği ve samimi bir şekilde selamlaştığı görüldü.

Paylaşılan videolarda sakin ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Necati Şaşmaz'ın fiziksel görünümündeki değişim de dikkat çekti. Oyuncunun saçlarının giderek beyazlaşan hali gözlerden kaçmadı.

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