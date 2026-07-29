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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, dönüş yasak olmasına rağmen kuralları hiçe sayarak tek yönlü caddeye ters yönden giren panelvan tipi bir araç trafiği tehlikeye attı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayarak ilerleyen kural tanımaz sürücünün pes dedirten o anları, seyir halindeki başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

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