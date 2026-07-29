YKS 2026 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)tercih sürecinin başlamasıyla birlikte gözler bir kez daha YÖK Atlas tercih robotu kullanımına çevrildi. Geçmiş yıl yerleştirme verileriyle adaylara tercih döneminde önemli bir rehber sunan YÖK Atlas bu yıl da tercih sürecinde yol gösterici olacak. Peki, YKS tercih robotu YÖK Atlas nasıl kullanılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 2026 YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih listelerini oluşturmaya hazırlanan milyonlarca aday, 4 yıllık devlet üniversitelerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Bu süreçte adaylara önemli bir rehber olan YÖK Atlas sisteminin 2026 tercih dönemi verileri de yakından takip ediliyor.

YÖK ATLAS'TA TABAN PUANLAR VAR MI?

Sistemde şu an adayların tercih döneminde yararlanabileceği 2025-YKS yerleştirme verileri bulunuyor. 2026 yılına ait kesin taban puanları ise tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak yerleştirme sonuçlarıyla oluşacak. Bu nedenle adaylar, tercihlerini yaparken bir önceki yılın taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını referans alıyor.

YÖK Atlasın tercih süreci için kullanımı! YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK ATLAS'IN TERCİH SÜRECİNE KATKISI

Adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihlerde bulunmaları gerekiyor. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli faktör olmalı. Adaylar, sağlıklı tercih yapabilmeleri için birçok yeniliklerin eklendiği YÖK ATLAS verilerini de incelemeli. YKS tercih döneminde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Listeyi oluştururken ilk birkaç tercih, puanın yeterli olup olmayacağı endişesine kapılmadan, sadece ilgiler göz önünde bulundurularak belirlenmeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verilmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.



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