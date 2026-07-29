"Nightcall" adlı parçasıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky, Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulundu.

Gerçek adı Vincent Belorgey olan DJ Kavinsky'nin cansız bedeni Paris'teki evinde bulundu. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 50 yaşındaki sanatçının ölümüne ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre olay yerinde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Savcılık açıklamasında, "İlk müdahale ekiplerinin yaptığı incelemelerde olayın suç unsuru taşıdığına dair herhangi bir bulgu tespit edilmedi. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı" denildi.

BİRKAÇ GÜNDÜR BAŞ AĞRISI ÇEKİYORDU

Fransız basınından Le Figaro'nun haberine göre Kavinsky'nin son birkaç gündür şiddetli baş ağrısı şikayeti yaşadığı öğrenildi. Haberde, yetkililerin ilk değerlendirmelerinde sanatçının felç geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

"Nightcall" ile milyonlara ulaşmıştı… DJ Kavinsky evinde ölü bulundu

"NIGHTCALL" İLE DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU

Elektronik müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Kavinsky, 2010 yılında yayımladığı "Nightcall" adlı şarkısıyla uluslararası çapta büyük bir çıkış yakaladı. Parça, özellikle sinema ve popüler kültürde geniş yankı uyandırırken, 2011 yapımı "Drive" filminde kullanılmasıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı ve sanatçının kariyerinin simge eserlerinden biri haline geldi.

Retro synthwave tarzının öncü isimleri arasında gösterilen Kavinsky, kendine özgü müzikal kimliği ve sahne performanslarıyla elektronik müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

"Nightcall" ile milyonlara ulaşmıştı… DJ Kavinsky evinde ölü bulundu

PARİS OLİMPİYATLARI'NIN AÇILIŞINDA SAHNE ALMIŞTI

Kavinsky, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sahne alarak milyonlarca izleyiciyle buluşmuştu. Sanatçının performansı, törenin en çok konuşulan anları arasında gösterilmişti.

Kavinsky'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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