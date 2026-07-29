TBMM mutfaklarında staj yapan öğrencilerin bazı çalışanlar tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin davada, mahkeme mahkumiyet ve beraat kararlarının gerekçesini açıkladı. Mahkeme mağdur beyanlarının dosyadaki diğer delillerle desteklendiğini, beyanlarının kendi içerisinde tutarlı olduğunu belirtti. Gerekçeli kararda mağdur A.G.'nin beyanları arasında çelişkiler bulunduğu, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu hakkında A.G.'ye yönelik isnat edilen suçlardan beraat kararı verildiği ifade edildi. Mahkeme A.G.'nin beyanları için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mutfaklarında staj yapan öğrencilerin bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine soruşturulma başlatılmıştı. 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme davada verilen mahkumiyet ve beraat kararlarının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, mahkumiyet verilen sanıkların stajyer öğrenciler üzerinde sahip oldukları usta-çırak ilişkisinden kaynaklanan otoriteyi ve kamu görevinin sağladığı kolaylığı kötüye kullandıklarını, mağdur beyanlarının dosyadaki diğer delillerle desteklendiğini belirtti.

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Kararda, iddianamede sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, Recep Seven, İbrahim Beşlioğlu ve Ramazan Çetin hakkında farklı mağdurlara yönelik "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

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İFTİRA SAVUNMASI HATIRLATILDI

Kararda sanıkların duruşmalarda suçlamaları reddettikleri, mesajların cinsel amaç taşımadığını, fiziksel temas iddialarını kabul etmediklerini ve mağdurların kendilerine iftira attığını savundukları aktarıldı.

Kararda mağdur beyanlarının kendi içerisinde tutarlı olduğu, dosya kapsamındaki diğer delillerle desteklendiği kanaatine varıldığı, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna karar verildiği ifade edildi.

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MAĞDUR İFADESİNDE ÇELİŞKİ

Gerekçeli kararda, mağdur A.G.'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadeler ile kovuşturma aşamasındaki beyanları arasında önemli çelişkiler bulunduğu, duruşmada önceki anlatımlarını kabul etmediği ve bazı olayları yaşamadığını söylediği belirtildi. Bu nedenle Recep Seven ve Durmuş Uğurlu hakkında A.G.'ye yönelik isnat edilen suçlardan beraat kararı verildiği, Ramazan Çetin hakkında ise üzerine isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildiği belirtildi.

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BİR MAĞDURA SUÇ DUYURUSU

A.G.'nin duruşma aşamasındaki beyanlarının soruşturma aşamasındaki ifadeleriyle uyuşmadığını değerlendiren mahkeme, gerçeğe aykırı beyanda bulunup bulunmadığının araştırılması için "iftira" suçu yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

TEK BAŞINA BİR DELİLE DAYANILMADI

Mahkeme, mağdur anlatımlarının yanı sıra telefon incelemeleri, mesaj içerikleri, kamera kayıtları, bilirkişi raporları ve tanık ifadelerinin birlikte değerlendirildiğini, tek başına bir delile dayanılarak hüküm kurulmadığını vurguladı.

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