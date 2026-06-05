TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının bazı çalışanlar tarafından tacize uğradığı iddiası üzerine yetkililer harekete geçmişti.

Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

İFADELERİ MİDE BULANDIRMIŞTI

Tutuklu sanıklardan İbrahim Beşlioğlu, 14 senedir Meclis'te çalıştığını belirterek, ilk defa böyle bir şey yaptığını, çok pişman olduğunu ve fiziksel bir temasta bulunmadığını anlatmıştı.

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu ise mağduru tutarak kendisine çekme sebebinin iş yapmadığı için uyarı amacı taşıdığını, cinsel bir amacının olmadığını, mağduru araştırmadığını, iş dışında bir iletişim de kurmadığını beyan etmişti.

Tutuklu sanık Recep Seven de mağdurla hiçbir samimiyetinin olmadığını, tokalaşırken herhangi bir yanlış harekette bulunmadığını, kendine iftira atıldığını öne sürmüştü.

Tutuklu sanık Halil İlker Güner, üzerine atılı cinsel istismar suçunu kabul etmediğini, bahsi geçen mesajları attığını fakat mesajların taciz olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

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