Huawei'nin akıllı otomobil ekosistemi Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) bünyesindeki Stelato markası, ilk arazi odaklı SUV modeli G9 için ön sipariş tarihini açıkladı. Model, büyük boyutları, gelişmiş sürüş ve arazi kabiliyetleri teknolojileri ile 1.300 km’ye varan menziliyle dikkat çekiyor.

Huawei ve BAIC’in ortak markası olan Stelato, sedan modellerinin ardından ilk kez arazi odaklı bir SUV ile ürün gamını genişletiyor. Çin'de tanıtılacak olan Stelato G9, markanın şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı modellerinden biri olarak konumlandırılıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre G9'un ön sipariş süreci 5 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikle başlayacak. Modelin resmi satışa ise yılın üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor.

1300 km menzilli lüks arazi aracı! Huawei’nin dev SUV’u sahneye çıkıyor

HEM ŞEHİR HEM DE ARAZİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Stelato G9, keskin hatlara sahip gövde tasarımı ve büyük boyutlarıyla klasik şehir SUV'larından ayrılıyor. Arazi kullanımına uygun tasarlanan modelde yerden yükseklik, geniş çamurluklar ve güçlü gövde yapısı öne çıkıyor.

Araç için elektrikli açılır yan basamaklar, elektrikli çeki demiri, tavan taşıma sistemi ve arkaya monte edilen harici yedek lastik gibi donanımlar da sunulacak.



Ayrıca kamp tutkunlarını hedefleyen fabrikasyon tavan çadırı ve dışarı eklenebilen kargo bölmeleri de modelin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Arazi performansı açısından en önemli özelliklerden biri de 900 mm su geçiş derinliğine sahip olması.

Dev SUV, 5.206 mm uzunluk, 2.050 mm genişlik, 1.897 mm yükseklik ve 3.160 mm aks mesafesi sunuyor.

Büyük boyut iç mekanda da kendini gösteriyor. Model, 5 veya 6 kişilik 2+2+2 oturma düzenlerinde sunulacak model.

1300 km menzilli lüks arazi aracı! Huawei’nin dev SUV’u sahneye çıkıyor

1.300 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL HEDEFİ

Stelato G9'un hem tamamen elektrikli (BEV) hem de menzil uzatıcılı elektrikli (EREV) versiyonlarla satışa sunulması planlanıyor.

Özellikle EREV versiyonunda 75,4 kWh'lik batarya paketiyle benzinli jeneratörün birlikte çalışması sayesinde 1.300 kilometrenin üzerinde toplam sürüş menzili vadediliyor.

1300 km menzilli lüks arazi aracı! Huawei’nin dev SUV’u sahneye çıkıyor

Tamamen elektrikli versiyon ise uzun menzil ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkacak. 800V teknolojisi ve Huawei’nin Giant Whale bataryaları standart olarak sunuluyor. Önde 160 kW arkada 277 kW olmak üzere iki elektrik motoru bulunan model toplamda 437 kW (585 hp) güç ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

120 kWh batarya kapasitesi ile CLTC normlarına göre 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.

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