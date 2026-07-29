Bursa'da bir kargo şirketine ait kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı. Vatandaşların uyarısıyla duran kamyonetin altından emekleyerek çıkan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, Tayfun Y. idaresindeki kargo şirketine ait bir kamyonet, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Karaca Sokak'a kontrolsüz şekilde sola dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki M.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan çocuk bir süre araçla birlikte sürüklendi.

Yürekleri ağza getiren kaza! Kamyonetin altında kalan çocuk emekleyerek çıktı

VATANDAŞLAR BAĞIRARAK DURDURDU

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü bağırarak uyarırken, kamyonet kısa sürede durduruldu. Aracın altından emekleyerek çıkan çocuk, çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye alındı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Yürekleri ağza getiren kaza! Kamyonetin altında kalan çocuk emekleyerek çıktı

“ÇOK KÖTÜ YARALANDIĞINI DÜŞÜNDÜK”

Kazaya tanık olan esnaf Fatih Kalay, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay esnasında kahvaltı yapıyorduk. Bir anda çocuğu kamyonetin altında görünce hemen koştuk. Biz çok kötü yaralandığını düşündük. Allah korudu, neredeyse hiçbir şeyi yoktu. Sonrasında sağlık görevlileri geldi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Çok şükür."

Yürekleri ağza getiren kaza! Kamyonetin altında kalan çocuk emekleyerek çıktı

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, tedbir amaçlı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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