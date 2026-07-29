2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci 29 Temmuz 2026 tarihi itibariyle resmen başladı. Üniversite adayları YKS 2026 tercih kılavuzuyla sürece ilişkin ayrıntıları edinebilecek. Peki, YKS 2026 tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını bildirdi. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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YKS 2026 tercihleri resmen başladı! YKS tercih ekranı ve kılavuzu

YKS 2026 TERCİH TAKVİMİ

Kılavuza göre tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. Adaylar, ilgi ve yeteneklerine göre istihdam olanakları ve iş gücü piyasasını göz önünde bulundurarak tercihte bulunmalı. Tercih listesi oluşturulurken, adayların en çok istedikleri üniversite ve bölümlere listenin ilk sıralarında yer verilmeli, ardından başarı sıralarına yakın, daha üstte ve daha altta bulunan yükseköğretim programları 2025 yılı yerleştirme başarı sıralamaları dikkate alınarak eklenmeli.

YKS 2026 tercihleri resmen başladı! YKS tercih ekranı ve kılavuzu

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında, genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, 34 yaş üstü kadın, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor. Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında toplam 371 bin 476, lisans programlarında toplam 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise toplam 27 bin 191 kontenjan yer alıyor. Kontenjanın 602 bin 117'si devlet, 184 bin 914'ü vakıf, 18 bin 716'sı ise KKTC'de bulunan üniversiteler için ayrıldı.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI, KAÇ TERCİHTE BULUNABİLİR?

Adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihlerde bulunmaları gerekiyor. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli faktör olmalı. Adaylar, sağlıklı tercih yapabilmeleri için birçok yeniliklerin eklendiği YÖK ATLAS verilerini de incelemeli. YKS tercih döneminde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Listeyi oluştururken ilk birkaç tercih, puanın yeterli olup olmayacağı endişesine kapılmadan, sadece ilgiler göz önünde bulundurularak belirlenmeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer verilmemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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