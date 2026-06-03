Kaliforniya’da, kocasını sıvı lavabo açıcıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan dermatolog Emily Yu hakkındaki dava mahkeme tarafından düşürüldü. Hakim, savcılığın büyük jüriye tüm delilleri sunmadığına hükmederken, savcılık dosyayı yeniden mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dermatolog Yue hakkında, eşi Jack Chen’i sıvı lavabo açıcıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla açılan dava mahkeme kararıyla sona erdi. Orange County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Patrick Donahue, savcılığın büyük jüriye tüm delilleri sunmadığına hükmederek iddianamenin geçersiz olduğuna karar verdi.

‘ÖNEMLİ BAZI DELİLLERİN AKTARILMADIĞI’ İDDİASI

Mahkeme kararında, savcıların jüri üyelerine sanığın lehine olabilecek bazı önemli delilleri aktarmadığı belirtildi. Yargıç Donahue, söz konusu bilgilerin jüriye sunulması halinde iddianamenin kabul edilmeme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: CNN International

KİMYASAL TAT ALINCA MUTFAĞA KAMERA YERLEŞTİRMİŞTİ

Yu, 2022 yılında üç ayrı zehirleme, üç ayrı zehirlemeye teşebbüs ve eşine bedensel zarar verme suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Savcılığa göre radyolog olan eşi Jack Chen, limonatasında kimyasal bir tat fark ettikten sonra evin mutfağına kamera yerleştirdi.

EŞİNİN LİMONATASINA LAVABO AÇICI DÖKTÜĞÜ İDDİASI

Mahkeme kayıtlarında, Yu’nun mutfak lavabosunun altından aldığı sıvı lavabo açıcıyı limonataya döktüğünü gösterdiği öne sürülen görüntüler yer aldı. Chen ayrıca topladığı içecek örneklerini polise teslim etti. Savcılık, yapılan incelemelerde örneklerdeki maddenin sıvı lavabo açıcıyla aynı olduğunu açıkladı.

Kaynak: CNN International

Yu’nun avukatı Scott Simmons ise, suçlamaların çekişmeli bir boşanma sürecinin parçası olduğunu savundu. Mahkemenin kararı davanın esasına değil, soruşturma ve iddianame sürecindeki usul eksikliklerine dayandırıldı. Orange County Bölge Savcılığı karara itiraz ederek dosyayı yeniden mahkemeye taşımayı planladığını açıkladı. Yu’nun Kaliforniya’daki tıp lisansının ise aktif olduğu bildirildi.

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