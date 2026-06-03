Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir pansiyonda çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Bazı misafirler, alevlerden ve yoğun dumandan kaçmak için camdan atlarken, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Flourish Stay pansiyonun zemin katındaki restoranda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler hızla üst katlara yayıldı.

PANSİYONDA CAN PAZARI: 21 ÖLÜ VAR

Polisten yapılan açıklamaya göre faciada 21 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi ise kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Bazıları alevlerden ve yoğun dumandan kaçmak için camdan atlarken, sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hindistandaki otel yangınında can pazarı! 21 kişi alevler arasında can verdi

Ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu ve çoğunlukla Orta Asya ile Afrika ülkelerinden oldukları belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Hindistandaki otel yangınında can pazarı! 21 kişi alevler arasında can verdi

Hindistan medyası, pansiyonun 6 oda işletmek üzere ruhsat aldığını ancak bodrum katındaki odalar da dahil olmak üzere 25 oda işlettiğini aktardı. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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