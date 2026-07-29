ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Onların canına okuyacağız. Çok sert vuracağız" dedi. ABD güçlerinin İran’ın sürpriz saldırısına karşılık vermek için yalnızca birkaç dakikası olduğunu söyleyen ABD Başkanı, İran füzelerinin hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği saldırıya değinen Trump, "Onların canına okuyacağız. Çok sert vuracağız. Ağır bir bedel ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a misilleme tehdidi: Canlarına okuyacağız

ABD güçlerinin İran’ın sürpriz saldırısına karşılık vermek için yalnızca birkaç dakikası olduğunu belirten Trump, İran füzelerinin hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü söyledi.

Trumptan İrana misilleme tehdidi: Canlarına okuyacağız

Gece saatlerinde İran destekli Şii milislere yönelik Irak'ta düzenlenen ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarına da değinen Trump, söz konusu saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Şii milisleri "dünya için bir kanser" olarak nitelendiren Trump, İran'ın vekil güçlerine yönelik ilave önlemlerinde de değerlendirildiğini belirtti.

Trump'tan İran'a misilleme tehdidi: Canlarına okuyacağız

ANLAŞMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Bu haftanın başlarında Trump, ABD'nin İran'la "iyi görüşmeler" yaptığını ve bir anlaşmaya varılma ihtimalinin "yüksek" olduğunu söylemişti, ancak müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri operasyonun yeniden başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile dün Beyaz Saray’da yaptığı görüşme hakkında ise Trump, "Harika bir görüşmeydi. Artık durumu anlıyor" dedi.

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