Kamuoyunda "ücretli öğretmenlik" olarak bilinen ve sonradan "ek ders karşılığı öğretmenlik" şeklinde adlandırılan alım süreci başladı.İl il ücretli öğretmenlik başvuru takvimi ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyuruluyor.

2026-2027 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvuruları" başladı. Ücretli öğretmenlik başvuruları, her yıl il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kendi takvimleri doğrultusunda alınıyor. Adayların başvuru yapmayı planladıkları ilçe müdürlüklerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Ücretli öğretmenlik alımı başvuruları başladı! İl il ücretli öğretmenlik başvuru takvimi

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ders ücreti karşılığında öğretmen olarak görev almak isteyen adayların başvurularını iki aşamalı olarak tamamlaması gerekiyor. İlk aşamada adayların, e-Devlet üzerinden Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu yapmaları isteniyor.

e-Devlet başvurusunun ardından ise adayların, ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvuru Modülü üzerinden de başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİNİ PAYLAŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Ücretli öğretmenlik alımı başvuruları başladı! İl il ücretli öğretmenlik başvuru takvimi

Ücretli öğretmenlik alımı başvuruları başladı! İl il ücretli öğretmenlik başvuru takvimi

Ücretli öğretmenlik alımı başvuruları başladı! İl il ücretli öğretmenlik başvuru takvimi





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