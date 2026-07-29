Kaydet

İstanbul Sultangazi'deki Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli bağlantı yolunda, normal seyrinde ilerleyen bir motosiklet ile ters yönden gelen başka bir motosikletin çarpıştığı kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerin devrildiği ve sürücülerin yola savrulduğu olayda, ters yönde ilerleyerek kazaya neden olan sürücünün olayın hemen ardından bölgeden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası