ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'da görev yapan askerleri cep telefonu ve META gözlük kullanımı konusunda uyardı. İran'ın sosyal medyada paylaşılan görüntülerden faydalanarak ABD üslerine yönelik saldırılarını değerlendirdiği belirtilirken, bazı birliklerde telefonların toplatılması seçeneği gündeme geldi.

ABD'nin Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Amiral Brad Cooper, görevdeki askerlere gönderdiği yazılı uyarıda, cep telefonlarıyla çekilen fotoğraf ve videoların İran için istihbarat kaynağı haline geldiğini belirtti. Reuters'ın ulaştığı mektupta, sosyal medya paylaşımlarının Amerikan üslerinin güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

'İRAN ANLIK OLARAK ANALİZ EDEBİLİYOR' UYARISI

28 Temmuz tarihli mektupta Cooper, gazeteciler tarafından yayımlanan görüntüler ve askerlerin sosyal medyada paylaştığı içeriklerin İran'ın saldırılarının etkisini anlık olarak analiz etmesine imkan sağladığını ifade etti. Komutan, bu durumun Körfez bölgesindeki ABD askerleri ve siviller için doğrudan güvenlik riski oluşturduğunu belirterek birliklere operasyonel güvenlik kurallarına daha sıkı uyma çağrısı yaptı.

Meta gözlükle çekilen görüntüler ABD askerlerinin başını yaktı: Orduda güvenlik krizi

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TELEFONLAR TOPLATILABİLİR

Reuters'a konuşan kaynaklar, özellikle İran'ın sık sık hedef aldığı Ürdün'deki bazı Amerikan birliklerinde görev yapan askerlere, önümüzdeki günlerde cep telefonlarını teslim etmelerinin istenebileceğinin bildirildiğini aktardı. Ancak ABD Merkez Komutanlığı, henüz bu yönde kesin bir karar alınmadığını belirtti.

META GÖZLÜKLE ÇEKİLEN VİDEOYA SERT TEPKİ

Uyarının gerekçelerinden biri de bu ay internette yayımlanan bir görüntü oldu. Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen İran saldırısı sırasında bir ABD askerinin Meta akıllı gözlükleriyle kaydettiği ve askerlerin sığınaklara kaçışını gösteren video sosyal medyada paylaşılmıştı. Cooper, bu tür görüntülerin İran'ın saldırılarının isabet oranını değerlendirmesine yardımcı olduğunu ve muhtemel ikinci saldırılar için değerli istihbarat sağladığını kaydetti.

Meta gözlükle çekilen görüntüler ABD askerlerinin başını yaktı: Orduda güvenlik krizi

ABD ordusu, Orta Doğu'da devam eden güvenlik riskleri nedeniyle bilgi paylaşımını daha sıkı denetlemeye hazırlanırken, cep telefonu kullanımına yönelik yeni kısıtlamaların binlerce askerin günlük iletişimini de doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Yetkililer, sosyal medyada yapılan paylaşımların yalnızca bireysel değil, askeri operasyonların güvenliği açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

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