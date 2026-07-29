"Nightcall" adlı şarkısıyla dünya çapında tanınan Fransız elektronik müzik sanatçısı Kavinsky'nin hayatını kaybetmesi gündem oldu. Ünlü müzisyenin hayatı, kariyeri ve ölümüne ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Kavinsky kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Gerçek adı Vincent Belorgey olan Fransız DJ, yapımcı ve müzisyen Kavinsky, 28 Temmuz'da Paris'teki evinde ölü bulundu. Ölüm haberinin ardından müzisyenin kariyeri, yaşı ve ölüm nedenine ilişkin araştırmalar hız kazandı.

KAVINSKY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Kavinsky, gerçek adıyla Vincent Belorgey, 31 Temmuz 1975'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi. Müzik kariyerine 2000'li yılların başında adım atan sanatçı, 1980'lerin elektronik müzik ve sinema estetiğinden ilham aldı.

Kariyerindeki en büyük çıkışı, 2010 yılında yayımlanan "Nightcall" ile yakaladı. Şarkının 2011 yapımı Drive filminin açılış sahnesinde kullanılması, Kavinsky'nin adını dünya çapında duyurmasını sağladı. Daha sonra yayımladığı OutRun (2013) ve Reborn (2022) albümleriyle elektronik müzik kariyerini sürdüren sanatçı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanış törenindeki performansıyla da geniş yankı uyandırmıştı. 28 Temmuz 2026'da hayatını kaybeden Kavinsky, 50 yaşındaydı.

KAVINSKY NEDEN ÖLDÜ?

Kavinsky'nin cansız bedeni 28 Temmuz akşamı Paris'teki evinde bulundu. Paris Savcılığı, olayın ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk incelemelerde olay yerinde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, sanatçının ölümünden önce birkaç gündür şiddetli baş ağrısı yaşadığı ve ilk değerlendirmelerde felç (inme) ihtimali üzerinde durulduğu öne sürüldü. Ancak yetkililer tarafından ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kesin nedenin otopsi ve adli incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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