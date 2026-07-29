CHP’den ihraç edilen eski CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’ın görev döneminde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde üç ayrı siyasi program gerçekleştirdiği ortaya çıktı. AK Parti Eskişehir İl Bakanı Gürhan Albayrak, bu programlarda 550 bin liralık kamu alacağının hesabının verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde (AKM), eski CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’ın görev yaptığı dönemde gerçekleştirilen üç siyasi programa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Albayrak, 19 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen CHP İl Kongresi, 8 Mart 2026 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilen program ile geçtiğimiz haftalarda yapılan grup toplantısının yerel organizasyonunun dönemin CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve ekibi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

HİÇ BİR BEDEL ÖDENMEMİŞ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yayımladığı ücret tarifelerine göre AKM’nin 2025 yılı kira bedelinin 150 bin TL, 2026 yılı kira bedelinin ise program başına 200 bin TL olduğunu hatırlatan Albayrak, söz konusu üç program için toplam 550 bin TL kira bedelinin tahsil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Edindikleri bilgilere göre bu bedellerin hiçbirinin ödenmediğini öne süren Albayrak, ayrıca salonların tahsisine ilişkin önceden hazırlanmış herhangi bir talep yazısı, sözleşme veya protokol bulunmadığı yönünde iddiaların bulunduğunu söyledi.

"ÖDEME YAPILDIYSA EVRAKLARI PAYLAŞIN"

Konuya ilişkin hem Talat Yalaz’a hem de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye çağrıda bulunan Albayrak, şu soruları yöneltti:

“Bu üç program için Büyükşehir Belediyesine kim başvurmuştur? Salonların kira bedelleri ödenmiş midir? Ödendiyse faturalar ve ödeme makbuzları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?”

AK Parti Eskişehir İl Bakanı Gürhan Albayraktan dikkat çeken sözler: 550 bin liralık kamu alacağının hesabı verilmeli

Belediye yönetimine de seslenen Albayrak, “AKM hangi yazılı talep, karar ve hukuki dayanakla tahsis edilmiştir? Toplam 550 bin TL tahakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmiş midir? Edilmediyse bu bedel neden alınmamış, ücretsiz kullanım talimatını kim vermiştir?” ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİRLİNİN HAKKI ORTADAN KALKMAZ"

Talat Yalaz’ın CHP’den ihraç edilmiş olmasının veya yeni bir siyasi oluşuma yönelmesinin geçmişte gerçekleştirilen programlara ilişkin mali ve siyasi sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını savunan Albayrak, “Partiler değişebilir, tabelalar değişebilir; Eskişehirlinin hakkı ortadan kalkmaz.” dedi.

"KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ"

Açıklamasında konuyu Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıyacaklarını da belirten Albayrak, tüm sorulara resmî ve yazılı cevap talep edeceklerini ifade etti.

Gürhan Albayrak, “Beklentimiz nettir. Ödeme yapıldıysa belgeleri kamuoyuna açıklayın. Yapılmadıysa 550 bin liralık kamu alacağının neden tahsil edilmediğinin hesabını Eskişehir halkına verin.” diyerek açıklamasını tamamladı.

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