Ankara’da dolandırıcıların ağına düşen kız kardeşler Afife-Fatma Yazar, 50 yıllık birikimlerini kaptırdı. FETÖ ve sahte altın yalanlarıyla kandırılan kardeşler, önce 40 milyon TL’lik altınlarını, sonra dükkanlarını satıp parasını dolandırıcılara verdi. Afife Yazar “Altınlarımın sahteleriyle değiştirildiğini söyleyip teslim etmemi istediler. Heyecanlandım ve paniğe kapıldım. Dedikleri kişi altınları teslim aldı” dedi.

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, Afife Yazar (64) ve ablası Fatma Yazar’ı (66) FETÖ yalanıyla tuzağa düşürdü. Kız kardeşlerin banka kasasında duran altınlarının sahtesiyle değiştirildiği yalanını söyleyen dolandırıcılar, altınların incelenmek için kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Kardeşlere, durumdan da kimseye bahsetmemeleri gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, 30 milyon lira altını teslim aldı, sonra da abla kardeşe ait dükkanın da tapusunun terör örgütüne geçtiğini öne sürdü.

50 yıllık birikimleri buhar oldu! Dolandırıcılardan kardeşlere çifte tuzak: Hem altınlarından hem dükkanlarından oldular

DÜKKANI DA SATTIRDILAR

Dükkanın satılmasını sağlayan dolandırıcılar dükkan satışından da elde ettikleri haksız kazançla birlikte toplam 40 milyon lira vurgun yaptı. Durumun farkına varan erkek kardeşlerinin uyarısı üzerine dolandırıldıklarını anlayan kız kardeşler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kız kardeşleri ‘Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı' diyerek dolandıran şüpheliler, aranmaya devam ediyor.

50 yıllık birikimleri buhar oldu! Dolandırıcılardan kardeşlere çifte tuzak: Hem altınlarından hem dükkanlarından oldular

“ALTINLARI ALIP EVE GETİRDİM”

Afife Yazar, başına gelenleri şöyle anlattı:

Beni aradılar. ‘Biz polisiz. Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' dediler. Ardından da kendisini savcı olarak tanıtan biri ablamı aradı ve altınlarımın sahteleriyle değiştirildiğini ve bankadaki kasamdan çıkartıp kendilerine teslim etmemi istediler. Heyecanlandım ve paniğe kapıldım. Altınları kasadan alıp eve getirdim. Beklememi söylediler. O sırada telefonum sürekli açıktı. Kapatmama müsaade etmediler. Ablamla konuşmalarımı öğrenmeye çalıştılar. Zararımın karşılanacağını söyleyerek eve polisin geleceğini ve altınları ona teslim etmem gerektiğini söylediler. Dedikleri kişi altınları teslim aldı.

“50 SENELİK BİRİKİMİMİZ VARDI”

Yazar, “FETÖ'nün bankadaki kasama sızdığını söylediler. Bahane ettikleri sızma olayının 2017 yılında gerçekleştiğini iddia ettiler. 50 senelik birikimimiz vardı o kasada. Altınlarımızın değeri 30 milyon liraydı. Bir de dükkanımız vardı. Tapumuzun FETÖ'nün eline geçtiğini söylediler. Dükkanımızı garantiye almak için hayali satış yapılması gerektiğini söylediler. Hiçbir şey yapamadık. Bize kimseye bir şey söylememiz gerektiğini belirttiler ve dükkanı da sattırdılar" dedi.

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