FETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!

Salihli'ye bağlı Yörük Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.K. isimli vatandaşı (67) telefonla arayan şüpheliler, "FETÖ terör örgütüne adınız karıştı" yalanıyla panik ortamı oluşturdu. Bunun üzerine korku ve panik içine giren vatandaş, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara, tüm birikimi olan 10 milyon lirasını teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken polis ekipleri de şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YETKİLİLER, UYARILARDA BULUNDU

Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşlara "Hiçbir polis veya savcı sizden para ya da ziynet eşyası istemez. Bu tür çağrılar aldığınızda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" uyarısında bulundu.