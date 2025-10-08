Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > FETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!

FETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, 67 yaşındaki vatandaşı, dolandırarak 10 milyon lirasını çaldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma yapıldığı bildirilirken polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Salihli'ye bağlı Yörük Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.K. isimli vatandaşı (67) telefonla arayan şüpheliler, "FETÖ terör örgütüne adınız karıştı"  yalanıyla panik ortamı oluşturdu. Bunun üzerine korku ve panik içine giren vatandaş, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara, tüm birikimi olan 10 milyon lirasını teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken polis ekipleri de şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YETKİLİLER, UYARILARDA BULUNDU 

Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşlara "Hiçbir polis veya savcı sizden para ya da ziynet eşyası istemez. Bu tür çağrılar aldığınızda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 durak, 49 tünel bulunuyor! Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek projede ışık göründü - Gündem7 saatlik yol 3,5 saate inecekİmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilmişti! Naciye Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu - GündemNaciye Aylin Ataay Saybaşılı emekli olduSilahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı - GündemSuikasta uğrayan Öktem son yolculuğuna uğurlandı7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Gündem7 belediye başkanı daha AK Parti'de!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fotoğraf' cevabı: Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir - Gündem"Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir"Feyza Altun da listedeydi! "Evimde oturuyorum, ne gözaltısı" dediği sırada polisleri karşısında bulmuş - Gündem"Evimdeyim, ne gözaltısı" derken polisler gelmiş
Sonraki Haber Yükleniyor...