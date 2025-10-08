FETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!
Manisa'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, 67 yaşındaki vatandaşı, dolandırarak 10 milyon lirasını çaldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma yapıldığı bildirilirken polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Salihli'ye bağlı Yörük Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.K. isimli vatandaşı (67) telefonla arayan şüpheliler, "FETÖ terör örgütüne adınız karıştı" yalanıyla panik ortamı oluşturdu. Bunun üzerine korku ve panik içine giren vatandaş, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara, tüm birikimi olan 10 milyon lirasını teslim etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken polis ekipleri de şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
YETKİLİLER, UYARILARDA BULUNDU
Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşlara "Hiçbir polis veya savcı sizden para ya da ziynet eşyası istemez. Bu tür çağrılar aldığınızda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" uyarısında bulundu.