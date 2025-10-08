Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA'dan 12 kulüplü 'Avrupa Süper Ligi'ne ret: Asla!

UEFA'dan 12 kulüplü 'Avrupa Süper Ligi'ne ret: Asla!

Kaynak: Anadolu Ajansı
UEFA&#039;dan 12 kulüplü &#039;Avrupa Süper Ligi&#039;ne ret: Asla!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, 'Süper Lig' projesini kastederek, "UEFA, sadece 12 kulüp için asla bir turnuva düzenlemeyecek" dedi.

Kıta genelinde yaklaşık 800 takımı temsil eden Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin (ECA) Roma'daki genel kurulunda konuşan Aleksander Ceferin, "Avrupa, dünya futbolunda standartları belirliyor ve tam da bu nedenle, oyunu yeniden şekillendirmek için dışarıdan girişimler görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ceferin, "Değişim, Avrupa futbolunda kapsayıcılığa vurgu yaparak, "Futbolun hikayesinin bir parçası. Bunu çok iyi biliyoruz. Ancak kalıcı değer, yalnızca birlikten, dengeden ve sadece birkaçını değil, herkesi güçlendiren reformlardan gelir" değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'dan 12 kulüplü 'Avrupa Süper Ligi'ne ret: Asla! - 1. Resim

SÜPER KUPA'YA KAPIYI KAPATTI

Başarısızlıkla sona eren Süper Lig projesi hakkında konuşan Ceferin, "UEFA, sadece 12 kulüp için asla bir turnuva düzenlemeyecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en köklü 12 kulübünden oluşan grup, 2021'de UEFA'nın ve Avrupa'nın elit kulüpler turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacak yeni bir Süper Lig kurma planlarını açıklamıştı.

UEFA'dan 12 kulüplü 'Avrupa Süper Ligi'ne ret: Asla! - 2. Resim

"FUTBOL BİZİM DAYANAĞIMIZDIR"

Ceferin, "Futbol sadece bilançolardan ibaret değil, sadece eğlence de değil. Toplumlarımızın yaşamıdır. Bunu şekillendiren sokaklar, kulüpler ve taraftarlardır. Eğer onu bu köklerden çok uzaklaştırırsak, onu bozma riskiyle karşı karşıya kalırız. Futbol bizim dayanağımızdır" yorumunu yaptı.

UEFA'dan 12 kulüplü 'Avrupa Süper Ligi'ne ret: Asla! - 3. Resim

BARCELONA VE MILAN'A 'GÖNÜLSÜZ' ONAY

Ceferin'in bu sözleri, UEFA'nın, kıta genelindeki taraftar gruplarının şiddetli muhalefetine rağmen, Barcelona'nın Miami'de bir lig maçı oynaması ve Milan'ın Avustralya'da maç yapması yönündeki gelenekleri yıkan planlara gönülsüzce karşı çıkmayacağını söylemesinden 2 gün sonra geldi. La Liga'daki Villarreal - Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan - Como karşılaşması Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

