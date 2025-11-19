Trump'ın 'Turkey' sözleri gündem oldu: Erdoğan beni aramasın sonra...
ABD Başkanı Donald Trump, "Turkey yüzde 33 düştü" derken hindiyle Türkiye’nin karıştırılmasını önlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir parantez açtı. Trump "Ülkeden bahsetmiyorum, Erdoğan iyi durumda. Beni arayıp 'Ben yüzde 33 düşmedim' demesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte kullandığı ifadelerle yine gündemi belirledi.
Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Trump, "Turkey (hindi) yüzde 33 düştü" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE İYİ GİDİYOR"
Ancak hemen ardından, yanlış anlaşılmayı önlemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfta bulunarak bir açıklama ekledi:
"Turkey (hindi) düşüşte. Yüzde 33 diyorum. Bir düşünün. Ülke olan Turkey’den (Türkiye) söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan iyi gidiyor.
Sadece şey… Hani, Erdoğan’ın beni arayıp: “Ben yüzde 33 düşmedim” demesini istemem.
O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız."
