Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde atama takvimi ve branş dağılımı var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen alımının ayrıntıları için yeni yılı işaret etmişti. Peki, 10 bin öğretmen alımında yeni gelişme var mı? AGS kontenjanı artacak mı, branş dağılımı nasıl olacak?

Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konuların başında 10 bin öğretmen ataması geliyor. Milli Eğitim Akademisi’nin kurulması ve AGS sistemine geçilmesiyle birlikte atama sürecinde önemli değişiklikler yaşanacak. Bakanlık, öğretmen atamalarını yeni bir sistemle düzenlemeye hazırlanıyor. Bu süreçte adaylar, kontenjan sayısını ve branş dağılımını yakından takip ediyor. Peki, AGS sistemiyle yapılacak 10 bin öğretmen ataması ne zaman?



AGS sistemiyle yapılacak 10 bin öğretmen atamasında gelişme var mı? Branş ve kontenjan dağılımı merakla bekleniyor



YUSUF TEKİN'İN SON AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Akademisi Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğretmen alınacağı daha önce duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullanmıştı.

Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.

AGS sistemiyle yapılacak 10 bin öğretmen atamasında gelişme var mı? Branş ve kontenjan dağılımı merakla bekleniyor

KONTENJAN ARTTIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 bin kontenjanı, 15 bine çıkarması yönünde sosyal medyada zaman zaman talepler dile getiriliyor. Ancak Bakanlık kontenjan arttırılmasıyla ilgili resmi bir açıklamada bulundu.

AGS sistemiyle yapılacak 10 bin öğretmen atamasında gelişme var mı? Branş ve kontenjan dağılımı merakla bekleniyor

AGS'DE MÜLAKAT VAR MI?

Akademiye alınacak adaylar, Bakanlığın açıklayacağı öğretmen ataması sayısı kadar olacak.

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar için Bakanlıkça belirlenecek yükseköğretim programlarından mezun olma şartı aranacak. Ayrıca adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) girmesi gerekecek. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumdan oluşuyor.

ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre, bu sınav 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

Akademiye alımlar bu sınav puanındaki üstünlüğe göre olacak ve herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak.

AGS sistemiyle yapılacak 10 bin öğretmen atamasında gelişme var mı? Branş ve kontenjan dağılımı merakla bekleniyor

AGS'DE EĞİTİMLER NASIL OLACAK?

Öğretmen adayları Akademi'de teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerden geçecek.

Eğitimin süresi 4 dönem olacak. Her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılacak. Derslerin not ortalaması 100 üzerinden hesaplanacak, 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara, ek bir sınav hakkı verilecek.

Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla adaylar 3 defa değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme, Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan form üzerinden yapılacak.

Birinci değerlendirme puanının yüzde 20'si, ikinci değerlendirme puanının yüzde 30'u, üçüncü değerlendirme puanının yüzde 50'si alınarak uygulamalı dersin başarı puanı belirlenecek. Öğretmen adayları, uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olmaları durumunda başarılı sayılacak.

Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40'ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

AGS sistemiyle yapılacak 10 bin öğretmen atamasında gelişme var mı? Branş ve kontenjan dağılımı merakla bekleniyor

KADROYA GEÇİŞLER NE ZAMAN OLACAK?

3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası