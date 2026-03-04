Vodafone, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Google, Meta, Samsung, Huawei ve Xiaomi ile imzaladığı stratejik ortaklıkları duyurdu. Şirket; ücretsiz YouTube Premium, kotadan harcamayan sosyal medya paketleri, 5G uyumlu akıllı telefon indirimleri ve Xiaomi akıllı gözlük gibi yeniliklerle dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor...

ÖMER TEMÜR / BARSELONA - Dünyanın önde gelen mobil teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC26), Barselona’da kapılarını açtı. Bu sene “IQ Çağı”na işaret eden etkinliğe 200’ü aşkın ülkeden 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Yapay zekâdan robotik teknolojilere, akıllı telefonlardan nesnelerin internetine, 5G’den ağ bağlantılarına kadar farklı teknolojilerin görücüye çıktığı fuarda Vodafone da yeni teknolojilerini sergiledi ve Google, Meta, Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi dünya devleriyle iş birlikleri geliştirdi.

ÜCRETSİZ YOUTUBE

Mobil Dünya Kongresi’nde 5 global iş birliğine imza attıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör markasıyız. 5 kıtada edindiğimiz 5G tecrübemizi Türkiye pazarında güçlü global teknoloji iş birlikleriyle birleştiriyoruz. Bu kapsamda; Google, Meta, Huawei, Samsung ve Xiaomi firmalarıyla önemli iş birlikleri yapıyoruz. Google iş birliğiyle YouTube Premium üyeliğini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacağız. Meta iş birliğiyle, müşterilerimizi 5G destekli sosyal iletişim deneyimine hazırlıyoruz. Kullanıcılarımız Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarını kotadan yemeden kullanabilecek” dedi.

500 BİN AKILLI TELEFON

Cihaz tarafında ise avantajlı fiyatlar sunacaklarını dile getiren Aksoy “Huawei’nin 5G ev interneti teknolojisine sahip 5G RedBox ürünü ile evlerde 5G hizmeti vereceğiz. Ayrıca; Huawei’nin akıllı saat, kulaklık ve tablet gibi yeni nesil teknolojik ürünlerini Vodafone FLEX avantajlarıyla sunacağız. Samsung iş birliği ile 500 bin 5G’li cep telefonunu 5 bin TL indirim ve hediye aksesuarlarla sunacağız. Ayrıca Xiaomi iş birliği ile Xiaomi marka akıllı gözlükleri ilk defa Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturacağız” diye konuştu.

ALTYAPIYA 80 MİLYAR TL YATIRIM

Türkiye’de 20 yılda toplam 480 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aksoy şöyle devam etti: Son 5 yılda altyapıya 80 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık; kapasitemizi üç kattan fazla artırdık. Bugün sistemlerimizde 100’den fazla yapay zekâ modeli çalışıyor. Önümüzdeki günlerde DAMAC Digital ortaklığıyla 150 milyon dolar yatırımla İzmir’de yeni bir veri merkezi açacağız. Ankara’daki veri merkezimizin kapasitesini de 18 milyon avroluk yatırımla artırıyoruz. Yenilenebilir enerjiye yöneliyoruz. YEO Teknoloji iş birliğiyle 100 milyon dolarlık bir güneş enerjisi santrali projesi yürütüyoruz. 1 Nisan’da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti vermeye başlayacağız. 5G bizim için bir ‘ilk adım’ değil; globalde öğrendiğimizi, test ettiğimizi ve ölçeklediğimizi Türkiye’ye taşıdığımız ‘bir sonraki adım’ olacak.

YATIRIMCI TOPLANTILARINDA HEP TÜRKİYE’Yİ ANLATIYORUM

Fuarda Vodafone standını ziyaret eden Vodafone Group CEO’su Margherita Della Valle, Türkiye’nin çok başarılı bir pazar olduğunu ifade etti. Türkiye pazarının potansiyeline dikkat çeken Valle “Yatırımcı toplantılarımda mümkün olduğunca Türkiye hakkında konuşmaya çalışıyorum. Geçen haziran ayında Vodafone’un tüm yönetim ekibini, Türkiye’de yaptıklarımızı öğrenmeleri için İstanbul’a getirdim. Bunu heyecan verici yapan şey, Türkiye’de bağlantının ötesinde sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi. İş dünyasına sunduğumuz dijital hizmetler, tüketicilere yönelik sadakat programları ve sahip olduğumuz en dijital uygulamalar bunların içinde. Ayrıca sabit, mobil ve bugün konuştuğumuz uydu dâhil tüm bağlantı hizmetleri” dedi. Türkiye’ye uzun vadeli baktıklarını belirten Valle, Türkiye’nin Vodafone’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelere göre dijital hizmetlerde daha ileride olduğunu söyledi.

İTO, TÜRKİYE’DEN 39 KATILIMCIYLA SAHNE ALDI

Türkiye’nin fuara millî katılımını 2014 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor. Fuarda 19’u millî iştirak kapsamında olmak üzere Türkiye’den toplam 39 katılımcı firma, kuruluş ve teknoloji girişimi yer alıyor. İTO’nun iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul’dan firmalar ve girişimler de fuara katılım sağladı.

5G yolunda 5 dev anlaşma

TURKCELL VE SAMSUNG’DAN 650 BİN CİHAZLIK YENİ İMZA

Türkiye, 5G’ye geçiş için 1 Nisan’ı beklerken, geçişi ve kullanımı kolaylaştıracak adımları atan operatörlerden Turkcell, Samsung ile 650 bin cihazlık anlaşma imzaladı. Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde atılan imza ile, 650 bin adet Samsung 5G uyumlu telefon, Turkcell kanallarında satışa sunulacak. İlk etapta 100 bin adet Turkcell’e özel yerli üretim Galaxy A serisi telefonun yanı sıra, 50 bin adet S serisi premium segment 5G uyumlu cihaz kullanıcılarla buluşacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Tahla Koç, bu iş birliği ile 5G erişimine büyük ivme kazandıracaklarını söyledi. Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve CEO’su Billy Kim de “Samsung olarak Türkiye’nin 5G dönüşümüne katkıda bulunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu çerçevede Turkcell gibi önemli bir iş ortağıyla bir araya gelerek daha fazla kişinin 5G teknolojisinden ve Galaxy cihazların sunduğu benzersiz AI deneyiminden faydalanmasını sağlamak bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

