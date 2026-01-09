Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Bir işletmede ekmek arası börek satışı yapıldığı görüldü. Söz konusu görüntülere kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Abartılı yemek videoları ve servislerinin sosyal medyada paylaşılması tüm hızıyla devam ederken, son olarak bir işletmedeki görüntü kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada gören inanamadı! Bir işletme ekmek arası börek satmaya başladı

EKMEK ARASI BÖREK

Bir kullanıcı, yemek için gittiği işletmede ekmek arası börek satıldığını görünce o anları kayda aldı. Videoyu çeken şahıs o anlarda "Evet bu görmekte olduğunuz şey ekmek arası börek. Ekmeğin ağzını açmışlar, arasına böreği sokmuşlar. Başka yapacak bir yorumum yok bu konuyla alakalı." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Söz konusu görüntülere kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Her şeyin suyu çıktı", "Ekmek arası börek mi olur?" şeklinde yorumlarda bulundu.

BALKAN MUTFAĞINDA GÖRÜLÜYOR

Ekmek arası börek Türkiye'de bazı illerde görülmesinin yanında Balkan mutfağında da oldukça biliniyor.

