Beşiktaş'ın kasası doldu: Bir günde 20 milyon TL
Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi de 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta hem sahada hem kasada yüzler gülüyor. Son maç özelinde siyah-beyazlı kulübün kasasına bir günde 20 milyon TL girdi.
- Göztepe maçında stat içindeki mağazalardan elde edilen ürün satış cirosu 8,5 milyon TL oldu.
- Göztepe maçı özelinde TFF galibiyet primi, maç günü gelirleri ve stadyum mağazası ürün satışları ile Beşiktaş'ın kasasına bir günde 20 milyon TL'nin üzerinde para girdi.
Beşiktaş'ta yeni transferlerin takıma kattığı enerji ve artan kazanma arzusu, tribünlere de yansıdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe maçında stadı tıklım tıklım doldurarak takımlarına büyük destek verdi.
TEK MAĞAZADAN 8,5 MİLYON TL CİRO
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; taraftarlar, 4-0'lık galibiyetin ardından Kartal Yuvası mağazalarına akın etti. Sadece stadyum içindeki mağazalardan elde edilen ürün satış cirosu 8,5 milyon TL oldu.
20 MİLYON TL KAZANÇ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) galibiyet primi (9.66 milyon TL), maç günü gelirleri, stadyum mağazası ürün satışları derken; Göztepe maçı özelinde Beşiktaş'ın kasasına bir günde 20 milyon TL'nin üzerine giriş oldu.
Siyah-beyazlı yönetim, iyi gidişatın devam etmesi halinde, satışları artıracak yeni ürünler ve kampanyalar sayesinde kazancı katlamayı hedefliyor.