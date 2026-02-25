Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi de 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta hem sahada hem kasada yüzler gülüyor. Son maç özelinde siyah-beyazlı kulübün kasasına bir günde 20 milyon TL girdi.

Beşiktaş'ta yeni transferlerin takıma kattığı enerji ve artan kazanma arzusu, tribünlere de yansıdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe maçında stadı tıklım tıklım doldurarak takımlarına büyük destek verdi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile Göztepe takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

TEK MAĞAZADAN 8,5 MİLYON TL CİRO

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; taraftarlar, 4-0'lık galibiyetin ardından Kartal Yuvası mağazalarına akın etti. Sadece stadyum içindeki mağazalardan elde edilen ürün satış cirosu 8,5 milyon TL oldu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

20 MİLYON TL KAZANÇ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) galibiyet primi (9.66 milyon TL), maç günü gelirleri, stadyum mağazası ürün satışları derken; Göztepe maçı özelinde Beşiktaş'ın kasasına bir günde 20 milyon TL'nin üzerine giriş oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, iyi gidişatın devam etmesi halinde, satışları artıracak yeni ürünler ve kampanyalar sayesinde kazancı katlamayı hedefliyor.

