Hyeon-gyu Oh golleri sıralıyor, Beşiktaşlıları mest ediyor. Siyah beyazlıların Genk’ten 14 milyon avroya kadrosuna kattığı Güney Koreli oyuncu estetikle gücü birleştirmeyi iyi biliyor. Gerekirse röveşata yapıyor, gerekirse kaleye füze atıyor…

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta ocak ayı transferleri kısa sürede etkisini gösterdi, siyah beyazlılar âdeta yeni bir kimliğe büründü. Yapılan hamlelerin “nokta atışı” olduğu daha ilk maçlarla ortaya çıktı. Siyah beyazlıların yenileri kalitelerini kısa sürede ortaya koyarken içlerinden birisi var ki, üç maçta tribünlerin sevgilisi olup çıktı; Hyeon-gyu Oh… Belçika ekibi Genk’ten 14 milyon avroya kadroya katılan Güney Koreli oyuncu, çıktığı üç maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Oh, siyah beyazlı takımda ilk üç maçında gol atan ilk isim olarak da tarihe geçti.

GÜNEY KORE COŞTU

Alanyaspor’a attığı röveşata golünün üzerine Göztepe ağlarını da muhteşem bir füze ile sarsan Oh, estetikle gücü birleştirdiğini gösterdi. Güney Koreli oyuncunun 22 metreden yaptığı vuruşta topun hızı 125 km/h olarak belirlendi. Oh, Güney Kore’yi de ayağa kaldırdı. Oh sayesinde Beşiktaş maçları ülkede canlı yayınlanırken, Güney Kore basını yıldız futbolcuyu manşetlerine taşıdı. Chosun “Oh Beşiktaş’ın yeni silahı oldu. Teknik direktörleri attığı golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü” derken İnter Football “Bu golü mutlaka görmelisiniz! Hyeon-gyu Oh, Puskas ayarında bir gol attı” ifadelerini kullandı.

Hyeon-gyu Oh

TSUBASA MI, YOK DAHA NELER!

Göztepe karşısında siyah beyazlı formayla üçüncü golünü atan Oh, sosyal medyada taraftarların kendisini çizgi karakter “Kaptan Tsubasa”ya benzetmeleriyle ilgili olarak “Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım? Ben de isterim her maçta röveşata olsun fantastik goller atayım. Bugüne kadar böyle oldu, umarım böyle de devam eder” diye konuştu.

