Yeni araştırmaya göre zayıflama iğnelerini en çok kullananlar, obezite oranı daha düşük olan kadınlar, orta yaş ve orta gelir grubundaki bireyler.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kullanım oranları milyonlara ulaşan zayıflama iğneleriyle ilgili yeni bir araştırma dikkati çekici bir gerçeği ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilaçları en çok kullanan kesim, obezite oranı daha düşük olmasına rağmen kadınlar, orta yaş grubu ve orta gelirli bireyler oldu.

Uzmanlar, tedaviye en çok ihtiyaç duyan gruplarla ilacı en çok kullananlar arasındaki farkın giderek açıldığını belirtiyor.

İlk dönemde bu tedavilere daha çok vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve yüksek tansiyon, obstrüktif uyku apnesi, kalp-damar hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi ciddi komplikasyonları bulunan hastalar yönlendiriliyordu. Ancak son veriler, kullanıcı profilinin zamanla değiştiğini gösteriyor.

Piyasadaki iki farklı zayıflama ilacı için yazılan özel reçetelerin analizine göre; erkekler, ileri yaştakiler ve düşük gelir grubundakiler ilaca ulaşma konusunda daha geri planda kalıyor. Oysa bu gruplar, obeziteye bağlı sağlık problemleri açısından daha yüksek risk taşıyor.

'HEKİM KONTROLÜ' UYARISI

Araştırma verilerine göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor. En yüksek kullanım oranı ise 30–49 yaş aralığında görülüyor. 60 yaşından sonra ise kullanımda belirgin bir düşüş yaşanıyor. Uzmanlar, bu tabloyu “tıbbi ihtiyaç ile erişim arasındaki eşitsizlik” olarak yorumluyor.

Zayıflama iğnelerinin yalnızca estetik kaygılarla değil, gerçek sağlık gereksinimleri doğrultusunda ve hekim kontrolünde kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

