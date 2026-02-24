Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi Bakanlığı iş birliğinde geliştirdikleri İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti.

Işıkhan, “Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3.500 lira nakdî destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu hâline getiriyoruz. Programın ikinci ayağı ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan KOBİ’lerimize Finansman Kalkanı oluşturmaktadır. Bu programla toplamda 1,1 milyon istihdamı korumayı hedefliyoruz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 100 milyar liralık finansman programı hazırladıklarını belirterek, “Firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun şartlarda erişebilecek” diye konuştu.





