CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında, yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi.

GAMZE ERDOĞAN - Gazeteci Tolgahan Erdoğan, davada tanıklık yapmaması için kendisine 500 bin dolar teklif edildiğini öne sürdü. Erdoğan “Bu süreçte yaşananlara bire bir şahit oldum ve ilk günden itibaren bunları anlatmayı kendime vazife edindim. Bu davada tanıklık yapmamam için bana 500 bin dolar teklif edildi. Bu teklifi Turgut Koç yaptı. Kendisi, Özgür Özel’in jetine binebilecek kadar yakın bir isimdir” dedi.

Kurultay davasında sanıklar anlattı: CHP’de para dağıtıldığını sağır sultan dahi duydu

“300 BİN DOLAR ALDI”

Tanık Yusuf Göğerkaya da Erzurum kongresinden sonra il başkanlığı binasında toplantı yapıldığını, bunun ardından il başkanı Serhat Can Eş’in odadakilere “Her iki genel başkan adayıyla pazarlık yapacağım, hangisi daha fazla para verirse ona oy vereceğiz” dediğini öne sürdü.

Kurultaydan önce Can Eş’in Ankara’ya gittiğini Kemal Kılıçdaroğlu’yla fotoğraf verdiğini, ardından Gökhan Zeybek ve beraberinde isimlerle Erzurum’a geldiğini anlatan Göğerkaya, “Bizi il binasında topladılar. Görüşme sonrası 50’şer avro dağıtıldı. Ne parası dedik yakıt parası dediler. Ertesi gün Umut Akdoğan geldi. Milletvekili. Sonrasında da Özgür Özel ile poz verdi il başkanımız. Herkesten, attıkları oyun fotoğrafını çekmesini istediler. Ben de çekip attım, görselleri de dosyada var. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar kadar para aldı. Biliyorum para aldığını çünkü bana da para verdi” diye konuştu.

Bir başka tanık Hatip Karaaslan da İmamoğlu’nun İstanbul Planlama Ajansı Müdürü Buğra Gökçe üzerinden Zeki Karatay aracılığıyla kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini, ancak konunun kurultayla ilgili olduğunu öğrenince görüşmediğini anlattı. Karaaslan şu iddialarda bulundu:

“Cemil Tugay, Özgür Çelik, Buğra Gökçe bunlar zaten organize çalışıyorlardı. Delegelere iş ev para gibi vaatlerde bulunuyorlardı. Aylarca bu yolsuzluk parti içinde konuşuldu ancak yöneticiler tarafından bastırıldı. Sağır sultan dahi duydu para dağıtıldığını, biz de CHP’yi korumak için dava açmak zorunda kaldık.

Bu arada Ankara’daki CHP 38. Kurultay davasında savcı, dosyanın İBB Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasıyla birleşmesini talep etti. Dava 1 Nisan’a ertelendi.

