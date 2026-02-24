Henüz 6 ay önce evlenmişlerdi! Genç çifti ölüm ayırdı
Burdur’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Kazaya karışan çiftin henüz 6 ay önce evlendiği öğrenildi.
- Burdur'da bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
- Kazada 23 yaşındaki Rabia Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü eşi Orhan Y. yaralandı.
- Kazanın, bir kamyonun otomobili sıkıştırması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
- Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hayatını kaybeden genç kadının, yaralı sürücü ile Ağustos ayında evlendiği ve kazanın düğün arabalarıyla gerçekleştiği öğrenildi.
Burdur Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında Orhan Y. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan eşi Rabia Yalçın (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Rabia Yalçın’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazaya, kamyonun otomobili sıkıştırmasının neden olduğu iddia edildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen genç çiftin, düğünlerinde kullandıkları otomobille kaza yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.