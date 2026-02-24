Burdur’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Kazaya karışan çiftin henüz 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Burdur Emek Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında Orhan Y. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan eşi Rabia Yalçın (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Henüz 6 ay önce evlenmişlerdi! Genç çifti ölüm ayırdı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Rabia Yalçın’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazaya, kamyonun otomobili sıkıştırmasının neden olduğu iddia edildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen genç çiftin, düğünlerinde kullandıkları otomobille kaza yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

