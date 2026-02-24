CHP yönetimi, yapacağı lansmanla seçim çalışmalarının startını veriyor. 350 kişilik kadro ve 20 vaat açıklanacak.

BERAT TEMİZ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık tartışmaları ve dava süreçlerinin gölgesinde seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Özel başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, 2 Mart’ta düzenlenecek lansmanla ilgili hazırlıkları konuştu.

CHP yönetimi, bu tanıtımla seçim çalışmalarının startını vermeye hazırlandıklarını söyledi. Genel Merkez’de yapılacak lansmanda 350 kişilik kadro kamuoyuna tanıtılacak. Özgür Özel’in lansmanda ekonomi başta olmak üzere emekliler, asgari ücretliler, ev hanımları ve gençlere yönelik 20 başlıkta vaat açıklayacağı ifade ediliyor.

Kampanyanın ana çerçevesinin, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiği öğrenildi. Özel’in yarın İmamoğlu ile görüşeceği ve lansmanla ilgili son detayları konuşacakları ifade ediliyor. Parti kaynakları, vaatlerin ve gelecek dönemdeki yol haritasının İmamoğlu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor.

CHP'nin yol haritasını İmamoğlu belirleyecek! 2 Mart hazırlığı

Kurmaylar, 2 Mart sonrasında parti örgütlerine sahaya çıkmaları talimatı verileceğini, broşürler dağıtılacağını ve çarşı-pazar ziyaretlerinin hız kazanacağını söyledi. Özel’in de saha programlarına aktif biçimde katılacağı ve vatandaşla bire bir temas kuracağı ifade ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İmamoğlu ailesine çanta çanta para taşıyan isim konuştu: O gün anladım ki bu adam hırsız

SİYASETTEN UZAK DURMA ŞANSIM OLSA İSKAMBİL OYNARDIM

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı programda “siyasetten uzaklaşma şansı olsaydı bir gününü nasıl geçireceğine” dair değerlendirmeler yaptı. Arkadaşlarıyla bir iskambil oyunu olan King’i oynamayı sevdiğini belirten Özel, 2023 seçimlerini kaybettiklerinde de büyük bir çöküş yaşadıklarını söyledi ve bu nedenle bazı hayallerini de ertelediğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası