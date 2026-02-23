Altın fiyatlarında belirsizlik sürüyor. ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin haber akışı piyasalar üzerinde etkili oluyor. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcıları da tedirgin etmiş durumda.



ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ Geçtiğimiz hafta değer kaybeden altın, yeni haftaya ise yükselişle başladı. Geçen haftaya göre ons altında 300 dolarlık, 400 liralık bir yükseliş var. Gram altın şu sıralar 7.260 lira, ons altın ise 5.150 dolar seviyelerinde hareket ediyor.



BU FİYATLARDAN ALTIN ALINIR MI? Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar ise yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Birçok kişi "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna cevap ararken, ekonomist İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi.



GÖZLER ABD-İRAN GERİLİMİNDE TGRT Haber canlı yayının Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevaplayan İslam Memiş, ABD ile İran arasındaki gerileme işaret etti. İki ülkeden gelecek habere dikkat çeken Memiş, altının ona göre yön belirleyeceğini söyledi.

ALTIN BU HAFTA NEDEN YÜKSELDİ? İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: Altın haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta ABD-İran gerilimi vardı. Anlaşma haberi geldi. Ons altın 4.850 dolar seviyesine geriledi. 1 gün sonra tekrar yükseldi. Piyasalar anlaşma haberine inanamadı.



Cuma günü Yüksek Mahkeme Trump'ın yetkilerine sınır getirdi. Trump buna sert çıktı. Altın buradan destek buldu. Jeopolotik gerilim fiyatlaması nedeniyle tekrar alım yaptı. Bu nedenle haftaya yükselişle başladı.

KRİTİK DİRENÇ SEVİYELERİMİZ VAR Geçen hafta 4.850 dolar seviyesinde olan ons altın bu hafta 5.150 dolar. Kritik direnç seviyemiz var. 5.180 ve 5.200 dolar seviyesi.



ALTINDA 2 İHTİMAL Şimdi kritik soru şu: Bu hafta ABD, İran'a saldıracak mı? Eğer böyle bir şey olursa 5.600 dolar seviyesine çıkabilir, eğer anlaşma haberi gelirse 4.600 seviyesi gelebilir. Piyasalar böyle. Gelişmeleri takip ediyoruz.

ANA TRENDE ODAKLANIN Gram altın şu an 7.450 lira seviyelerinde, fiziki olarak. 2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor. Düşüşler ve yükselişler olacak. Burada yapılacak en mantıklı şey ana trende odaklanmak.

GRAM ALTINDA HEDEF 10 BİN LİRA Ana trend gram altında 10 bin lira, ons altında 6 bin dolar seviyesi. Biz buraya odaklandık. Bu seviyelere kadar bekleyeceğiz. Ara dalgalanmaları önemsemeyeceğiz.



Mesela bir iyimserlik olursa.. Savaşlar gitti barışlar geldi... Belirsizlik gitti. O zaman düşüşlerden bahsedebiliriz ama böyle bir durum beklemiyoruz. Küçük yatırımcılar uzun vadeye odaklanmalı, alımı ihtiyacı olanlar almalı. Yılın ilk yarısıyla alakalı yükseliş beklentimiz devam ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası