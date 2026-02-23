Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının yayın saati, kanalı ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadelenin canlı yayın detayları ve takımların son durumu netleşti. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını ve alt sıraları doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde taraftarlar yayın bilgilerine odaklandı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports üzerinden karşılaşma naklen izlenebilecek.

Lider Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanması halinde puanları eşitleme fırsatı yakalayacak. Bu nedenle mücadele zirve yarışı için önem taşıyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverle beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Stadyumda takip etmek isteyen taraftarlar için ise mücadele Chobani Stadı’nda oynanacak. Kadıköy’deki atmosferin sezonun en yoğun gecelerinden birine sahne olması bekleniyor. Ligde namağlup ilerleyen Fenerbahçe’nin iç sahadaki yüksek performansı ve Kasımpaşa’nın son haftalardaki çıkışı, karşılaşmaya olan ilgiyi artırıyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması 23 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’da bulunan Chobani Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip ligde son 3 maçını kazanarak formda bir şekilde ilerlerken Kasımpaşa ise alt sıralardan uzaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak. İlk yarıda oynanan karşılaşmanın 1-1 beraberlikle sonuçlanması, rövanş niteliği taşıyan bu mücadelede rekabet seviyesini artırıyor.

