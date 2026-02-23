Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanan Milan Skriniar’ın durumu netlik kazandı. Yapılan kontrollerin ardından Slovak savunmacının sahalara dönüş süresi ve Süper Lig’deki Kasımpaşa maçında forma giyip giyemeyeceği gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı ağırlamaya hazırlanırken gözler savunma hattındaki eksiklere çevrildi. Avrupa kupasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanı Milan Skriniar’ın sağlık durumuna ilişkin kulüpten yapılan açıklama sonrası kadro planlaması da yeniden şekillenmeye başladı. Peki, Skriniar Kasımpaşa maçında oynayacak mı, kaç hafta yok?

SKRİNİAR FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. MR görüntülemesinin ardından tedavisine başlanan deneyimli stoperin Kasımpaşa karşısında forma giymeyecek.

Skriniar Kasımpaşa maçında oynayacak mı, kaç hafta yok? Sakatlık durumu merak ediliyor

SKRİNİAR KAÇ HAFTA YOK?

Kulüpten yapılan bilgilendirmede Milan Skriniar’ın sağ kasığında oluşan kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Bu kapsamda sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalması öngörülüyor. Bu süre zarfında hem Süper Lig’deki kritik karşılaşmaları hem de Avrupa kupası takvimindeki önemli mücadeleleri kaçırma ihtimali bulunuyor. Sağlık ekibinin uygulayacağı program ve oyuncunun durumuna göre sahalara döneceği tarihin netleşmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası