RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “gerçek etkinin reytingle değil vicdan ve etik duruşla ölçüleceğini” vurguladı. Daniş, RTÜK’ün yayıncılık anlayışında “3A formülü”nün esas alındığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yayıncılık anlayışına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. “Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür” ifadelerini kullanan Daniş, sorumlu yayıncılık vurgusu yaptı.

'3A FORMÜLÜ'NE DEĞİNDİ

Paylaşımda, kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen bir medya anlayışının benimsendiği belirten Daniş, bu çerçevede RTÜK’ün “3A formülü”nü esas aldığını ifade etti.

Söz konusu formülün “Aklın Korunması, Ailenin Korunması ve Ahlakın Korunması” başlıklarından oluştuğunu belirten RTÜK Başkanı, medya içeriklerinin bu üç temel ilke doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"MEDYA YALNIZCA EĞLENCE ARACI DEĞİL"

Medyanın yalnızca bir eğlence ya da bilgilendirme aracı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren güçlü bir araç olduğu vurgulandı. Bu nedenle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içerik üretiminin geleceğe yönelik büyük önem taşıdığı belirtildi.

Öte yandan RTÜK Başkanı, etik, sorumlu ve dönüştürücü bir medya kültürünün sürdürülmesi için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.

Başkan Daniş'in paylaşımı şu şekilde:

Haberle İlgili Daha Fazlası