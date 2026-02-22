Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda şampiyon bu akşam belli oluyor. Finalde iki ezeli rakip, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma bu akşam oynanacak! Peki, Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri...

Sarı-lacivertli ekip, kupaya çeyrek finalde Safiport Erokspor’u 83-76 mağlup ederek başladı. Yarı finalde ise Türk Telekom’u 86-78’lik skorla geçen Fenerbahçe Beko adını finale yazdırdı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Final şifresiz canlı yayınlanacak!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak final mücadelesi Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem üçlüsü Ali Şakacı, Tolga Edis ve Tolga Akkuşoğlu görev yapacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı 22 Şubat Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. Ziraat Bankası Türkiye Kupası final heyecanı için geri sayım başladı.

