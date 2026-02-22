Trendyol 1. Lig’de 27. hafta heyecanı sürüyor! Bodrum FK-Manisa FK maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alırken maça dair detaylar belli oldu. İşte, Bodrum FK-Manisa FK şifresiz canlı yayın bilgileri ve 1. lig puan durumu...

Ligde 26 maç sonunda Bodrum FK 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 45 puan toplayarak 5. sırada yerini aldı. Manisa FK ise 26 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 37 puanla 12. basamakta konumlandı. Peki, Bodrum FK-Manisa FK maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Bodrum FK-Manisa FK maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında oynanacak Bodrum FK-Manisa FK maçı futbolseverlerle beIN Sports, Tabii platformu ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Bodrum FK-Manisa FK maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Bodrum FK-Manisa FK maçı şifresiz olarak TRT Spor kanalından izlenebilecek.

Bodrum FK-Manisa FK maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BODRUM FK-MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemi Süleyman Bahadır olacak. Yardımcılık görevlerini İbrahim Ethem Potuk ve Oğuzhan Yazır üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Levent Gümüşdere sahada yer alacak. VAR’da Ümit Öztürk, AVAR’da ise Murat Şener görev yapacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası